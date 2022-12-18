Українські командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яку президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 18 грудня, говорили про Білорусь та ліквідацію наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі.

Як йдеться в повідомленні на сайті президента України, сьогодні Зеленський провів чергове засідання Ставки, де головнокомандувач Збройних Сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

"Члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. Було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України. Крім того, слухали інформацію щодо підключення споживачів до електро- й теплопостачання.

В повідомленні сказано, що у засіданні взяли участь: секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також були присутні, зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Війна в Україні: що варто знати

Напередодні Генштаб зазначав, що Білорусь проводить підготовку до участі у війні проти України. Проте, на території Республіки поки не фіксують формування ударного угруповання.

В ГУР додали, що станом на 17 грудня Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти нашої держави.

19 грудня має відбутися нова зустріч Володимира Путіна з Лукашенком, місце зустрічі - Мінськ. В ОП вважають, що під час візиту до Білорусі російський президент буде підштовхувати свого посіпаку до наступу.

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