Останнім часом окупанти використовують тактику обмежених ракетних ударів.

Російське військове командування стало частіше вдаватися до обмежених ракетних ударів замість колишніх масованих залпів. Про це розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла", – заявила вона.

На думку Гуменюк, російське командування, очевидно, переконалося, що стара тактика масованих ударів результату не дала через високу ефективність української системи ППО.

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"Тому росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місце розташування цих систем", – пояснила речник.

Ракетні обстріли України

З 10 жовтня російський агресор перейшов до тактики масованих ракетних обстрілів – з десятками ракет у кожному залпі. За останні місяці Росія здійснила до 20 хвиль таких залпів, значно пошкодивши українську енергетику.

Однак колапсу енергетичної системи в Україні не сталося, зате Росія практично вичерпала запаси високоточних ракет.

Протягом останнього тижня Росія використовує тактику обмежених ракетних ударів - кілька ракет одночасно замість величезного залпу в кілька десятків ракет.

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