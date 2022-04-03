У сучасній практиці міжнародних судових установ є рішення, які визнають, що примусове гоління голови може визнаватися жорстоким поводженням.

2 квітня з полону окупантів було звільнено українських військовослужбовиць. Всіх шокував їхній зовнішній вигляд - їм російські загарбники поголили голови.

Як повідомляється на сайті кампанії проти сексизму "Повага", це ще одне з вражаючих свідоцтв і символів війни РФ проти України. Таке пояснення діям загарбників дала Олена Харитонова – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, експертка кількох міжнародних проектів та організацій, дослідниця.

Вона наголосила, що гоління голови нашим військовополоненим жінкам — це спроба нав’язати їм девіантність. Це засіб соціального контролю, який окупанти використовують для атаки на людську гідність. З часів Середньовіччя кати використовували гоління як важливу частину ритуалу катування. Його завданням було принизити людину.

У сучасній судовій практиці деякі міжнародні установи вже визнавали примусове гоління голови жорстоким поводженням. Йдеться про Міжамериканський суд із прав людини. У цьому рішенні суд спирався в аргументації також на рішення Європейського суду з прав людини в іншій справі, де зазначено, що "примусове збривання волосся ув’язнених в принципі є актом, який може призвести до приниження їхньої людської гідності або може викликати у них почуття меншовартості, здатне принизити їх".

Нагадаємо, 1 квітня відбувся обмін полоненими в Запорізькій області. Звільнено 86 українських героїв, яких утримували окупанти. Серед них - 15 жінок.

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