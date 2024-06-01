Воїни показали, як реалізовували атаку проти найсучаснішого бойового танка російських окупантів.

Російський танк Т-90М "Прорив", який диктатор Володимир Путін назвав "найкращим у світі", потрапив у вирву від КАБ окупантів. Це стало для нього пасткою.

Відео з поля бою показали бійці роти ударних БПЛА 47 окремої механізованої бригади "Маґура". На кадрах видно, як "Прорив" потрапив у вирву від російської керованої авіаційної бомби і не зміг виїхати.

Українські військові підлетіли дроном-камікадзе, спалили ворожу техніку, а також поранили одного окупанта. Екіпаж танку почав тікати з машини, коли та застрягла. За ними полетів український FPV-дрон, однак російський солдат із автомату зміг його підбити, але все одно отримав осколкове поранення.

"Черговий Т-90 за декілька мільйонів доларів знищений китайським дроном за 500$", - йдеться у повідомленні.

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Російські окупанти рвуться до важливої траси біля Покровська. При цьому Росія роздуває міф про свою непереможність, але насправді її запаси реально вичерпуються.

Якщо подивитись хоча б на те, як озброєна армія РФ, то очевидно, що вони занурились вже у радянське минуле, розконсервовують старі танки "Т-62".

Водночас ЗСУ "мінусують" й нові російські танки "Прорив", які ті дуже рекламують та хвалять. Напередодні речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що на Покровському напрямку днями було знищено нашими військовслужбовцями танк "Прорив Т-90" і зауважив, що знищили його за допомогою ударних БПЛА військовослужбовці бригади "Магура". На їхньому рахунку на тому напрямку вже шість знищених танків "Прорив".

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