Обмеження доступу до технологій змусить російську економіку стиснутися.

Найстрашніші санкції проти Російської Федерації передбачають обмеження доступу до нових технологій.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко під час телемарафону.

"Коли ти не намагаєшся грати за цивілізованими правилами, то ти можеш забути про те, що у тебе буде доступ до всього того нового, чим зараз так щедро ділиться світ... тут мені здається найстрашніші санкції, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, - це відрізання Росії від ринку нових технологій. Ти можеш намагатися качати нафту за старими технологіями ... ти можеш виробляти якусь продукцію, але світ йде вперед і досить швидко", - зазначив він.

За словами Устенка, якщо у країни немає доступу до нових технологій, її економічне зростання буде стискатися, і вона відстане від решти світу.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт золота з РФ і заморозку активів "Сбербанку".

Також він передбачає включення до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб.

Росіяни вже відчувають значну інфляцію і брак товарів в результаті введених санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: