Боррель заявив, що ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою.

Санкції проти Росії все більше ослаблюють її економіку, а ціна розриву з міжнародним порядком для Москви буде дуже високою.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в Twitter.

Він впевнений, що економічний тиск Заходу допоможе взяти главу Кремля Володимира Путіна в лещата та змусити припинити агресію проти України.

"Без санкцій Росія "отримала б та з’їла свій торт". З санкціями вона буде змушена "вибирати між маслом та зброєю", замикаючи Путіна в лещата, які поступово стискаються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою", - зазначив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в ЄС набуло чинності ембарго на російське вугілля.

Передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

Нагадаємо, Зеленський наголошує, що якби Росія дійсно хотіла закінчення війни, вона б не стягувала резерви на український південь. Він підкреслив, що терор можна зупинити лише спільною незламною силою.

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