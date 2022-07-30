Перші 18 гаубиць були доставлені з Польщі в Україну – в рамках військової підтримки – у травні.

Польський збройний завод Huta Stalowa Wola підготував перші вісім гарматних гаубиць "Краб" для передачі для України. Завершується й перепідготовка військовослужбовців.

Про це пише Польське Радіо.

Наразі йдеться про останні формальності, після чого САУ транспортують в Україну.

Також у Польщі завершується перепідготовка військовослужбовців української армії, які керуватимуть гарматними гаубицями.

Вісім "Крабів" для української армії будуть передані в рамках імплементації міжурядової угоди, яку Польща та Україна уклали в Києві на початку червня.

Контракт вартістю понад 3 млрд злотих передбачає виробництво заводом близько 60 гаубиць і додаткових машин для української артилерії.

Перші 18 гаубиць були доставлені з Польщі в Україну – в рамках військової підтримки – у травні. Ця техніка була передана з коштів польського війська.

САУ AHS Krab (САУ "Краб") - це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

Нагадаємо, що польський уряд анонсував рекордний за останні 30 років контракт на поставку зброї Україні. Україна також підписала контракт зі Словаччиною на закупівлю восьми одиниць САУ Zuzana 2.

Вас також можуть зацікавити новини: