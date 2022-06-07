Загальна сума договору становить майже 630 мільйонів доларів.

Влада Польщі підпише найбільший за 30 років контракт на постачання озброєння Україні для боротьби з російськими окупантами. Загальна сума договору становить 628 мільйонів доларів.

Про це повідомила прес-служба Міністерство національної оборони Польщі в Twitter.

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, дана зброя необхідна на фронті.

"Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на озброєння за останні три десятиліття на постачання зброї в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде важливим полем бою", - заявив політик.

При цьому він вказав, що зброя для України частково фінансує Європейський союз, а загальна сума контракту - приблизно 3 мільярди злотих, а це близько 628 мільйонів доларів.

Про яке саме озброєння йдеться - невідомо.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

У зв'язку з цим дружні Україні країни почали постачати не тільки гуманітарну допомогу, а й військову. Тільки 1 травня в США розповівши про новий пакет військової допомоги для нашої країни. В нього увійдуть довгоочікувані РСЗВ HIMARS з боєприпасами. Ці артилерійські системи були завчасно розміщені в Європі і вже готуються до відправки в Україну. Однак для навчання українських бійців використанню техніки знадобляться три тижні.

Слідом за США постачання РСЗВ Україні анонсувала Велика Британія. Вона погодивши зі Штатами відправку нашій державі реактивних систем залпового вогню M270.

Україна також підписала контракт зі Словаччиною на закупівлю восьми одиниць САУ Zuzana 2.

Також активно допомагає Україні боротися з російськими окупантами Греція, поставляючи військове спорядження та обладнання.

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