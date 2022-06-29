Практична скорострільність гаубиці у бойових умовах становить 2 постріли за хвилину, вона здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.

Польські гаубиці "Краб" успішно працюють на передовій.

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Польські "Краби" успішно працюють на передовій. САУ AHS Krab (САУ "Краб") - це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування", - зазначив він.

За словами Залужного, максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину.

Також доступна стрільба серіями снарядів.

"Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км", - розповів головнокомандувач.

Раніше повідомлялося, що перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже перебувають на фронті.

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