У нові органи призначатимуть людей, які прибудуть з Російської Федерації

На Донбасі російські окупанти вирішили створити нову "прокуратуру", оскільки місцеві жителі не діляться хабарами з керівництвом.

За даними українського підпілля, туди призначатимуть людей, які більше йтимуть на контакт і ділитимуться грошима. Прес-служба Центру національного спротиву 29 травня повідомила, що на Донбасі почали замінювати місцевих колаборантів громадянами РФ.

"Російські окупанти створили ліквідаційну комісію для так званої "генеральної прокуратури ДНР", якою керують місцеві колаборанти. Причини в тому, що російське керівництво незадоволене обсягами корупційних "зборів", які ця "структура" передає нагору", — вказується у повідомленні.

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Замість минулого органу там створюють нову "прокуратуру ДНР", яка матиме інший податковий номер. Туди росіяни призначили своїх людей, які прибудуть безпосередньо до області з Російської Федерації. Це буде для них своєрідне відрядження, як зазначили у Центрі національного спротиву.

Ситуація на окупованій території України

Як раніше повідомляв УНІАН, РФ перестала виплачувати заробітну плату окупаційним "адміністраціям" на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Водночас російські кримінальники, яких розшукують у РФ за злочини, переїжджають на окуповані території України, щоб сховатись від покарання.

За даними ЦНС колаборант Сальдо намагається монополізувати контроль над розкраданням українського зерна.

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