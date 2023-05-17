Для викрадення нашого зерна ворог використовує різні логістичні шляхи, зазначили у Центрі нацспротиву.

Так званий очільник окупаційної "влади" Херсонщини Володимир Сальдо намагається монополізувати контроль над розкраданням зерна з тимчасово окупованих територій України.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, боротьба за владу над цим процесом триває між різними групами. Зазначається, що для викрадення українського зерна росіяни використовують різні логістичні шляхи. Зокрема, частину вивозять через Крим. Також залучають порти тимчасово окупованих міст, зокрема, Маріуполя.

Також повідомляється, що бортами, які транспортують викрадене збіжжя, керує федеральна компанія з РФ "РосКапСтрой".

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Наслідки війни РФ проти України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками експертів проекту KSE Institute "Росія заплатить", сума прямих збитків, завданих російськими окупантами агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, становить 8,7 млрд доларів.

Зокрема, зафіксовано понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в 1,87 млрд доларів.

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