За його словами, це не принесло б Росії нічого, крім наджорстоких санкцій.

Президент Росії Володимир Путін міг би показово використати тактичну ядерну зброю, але це не принесло б якоїсь великої військової користі, оскільки Збройні сили України розкидані по всій лінії фронту.

Про це заявив дипломат, колишній радник держсекретаря Сполучених Штатів, екс-директор у справах Європи та Євразії у Раді національної безпеки США Метью Брайза в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ не концентруються великими групами, щоб їх можна було знищити тактичною ядерною зброєю. І якби Путін пішов на такий крок, ми побачили б нечувані, наджорсткі санкції з боку об’єднаного світу, які поховали б як російську економіку, так і путінський режим. Він може піти й по такому сценарію, але я думаю, що спочатку він просто спробує нас налякати", - додав Брайза.

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Дипломат нагадав, що в плани України входить знищення Чорноморського флоту РФ. Він вважає, що союзники Києва можуть надати ЗСУ потужні зброю.

"Ймовірно може настати момент, коли, якщо не все НАТО, то окремі члени Альянсу запропонують Україні військову допомогу, ще потужнішу за американські HIMARS. Зокрема йдеться про авіатехніку, адже Польща, наприклад, кілька місяців тому висловила готовність передати Україні деякі свої винищувачі. Також заступник командувача ВМС України заявляв, що в плани України входить знищення Чорноморського флоту, щоправда, без подальших подробиць", - зауважив Брайза.

Росія погрожує ядерною зброєю

У своєму екстреному виступі 21 вересня, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, Путін зробив цинічну заяву щодо ядерної зброї. Він заявив, що "роза вітрів може розвернутися" у бік тих, хто загрожує Росії.

Водночас продовжують "сипатися" погрози з боку російських пропагандистів. В одному зі своїх таких спічів Володимир Соловйов пригрозив ядерною війною всьому світу.

"Якщо зараз НАТО вирішить, що воно може розміщувати на наших кордонах все що завгодно. Вони зараз будуть все більше і більше нав'язувати американську зброю Україні... Україна зараз візьме і потрапить по одній з наших ядерних станцій, і понеслася. Процес буде з такою швидкістю некерованою, що мало нікому не здасться. Жахнемо, і нічого не буде", - заявив пропагандист.

Однак українські військові експерти впевнені, що подібні випади з боку агресора - не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Путіна.

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