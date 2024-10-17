Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Євросоюз не зможе виконати деякі пункти Плану перемоги України.

Члени Європейського Союзу не здатні виконати деякі пункти Плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Таку думку висловив Гітанас Науседа, передає "Європейська правда".

Уже сьогодні, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський представить План перемоги України на спеціальному засіданні Європейської ради. Деякі деталі документа стали відомі лідерам країн ЄС.

Гітанас Науседа заявив, що він не побачив нічого нового в Плані перемоги України. Він зазначив, що багато з пунктів документа є аспектами, щодо яких члени Європейського Союзу мають певні сумніви.

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Президент Литви зауважив, що лідери країн ЄС досі не дійшли згоди щодо питання запрошення України до НАТО. Він сказав:

"Я пам'ятаю Вільнюський саміт НАТО, я пам'ятаю Вашингтонський саміт НАТО - ми не змогли досягти консенсусу. І це дуже важливо, щоб ми досягли консенсусу, тому що інакше це рішення не буде можливим".

Також Гітанас Науседа згадав пункт про дозвіл на удари по військових об'єктах на території РФ. Він вважає, що Європейський Союз поки що не готовий ухвалити рішення з цього питання:

"Знову ж таки, ми не в змозі ухвалити рішення і дозволити їм проводити суто оборонну операцію, тому що нанесення ударів по об'єктах не означає напад на Росію. Удари по об'єктах означатимуть зменшення сили для нападу з боку Росії і зменшення наступального потенціалу РФ".

Не залишився поза увагою і третій пункт Плану перемоги Зеленського - постачання Україні деяких видів військової техніки та ракет дальнього радіусу дії від європейських партнерів. Науседа підкреслив, що до розв'язання цього питання лідери країн ЄС також не готові. Він зазначив:

"Отже, нічого нового в цьому плані немає, і я не бачу якихось серйозних питань, винесених на стіл переговорів. Йдеться лише про нашу готовність і зобов'язання підтримувати Україну".

Крім цього президент Литви вважає, що нерішучість європейських партнерів України "не є найкращим шляхом до деескалації".

План перемоги України

Учора, 16 жовтня, Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Цей документ складається з 5 пунктів і трьох таємних додатків. Відомо, що в ньому міститься ініціатива запрошення України до НАТО і дозвіл на удари по військових об'єктах на території Росії.

У Кремлі розкритикували План перемоги Зеленського. Там заявили, що "Києву потрібно усвідомити причини, через які РФ почала повномасштабне вторгнення".

Аналітик BILD Юліан Рьопке вважає, що в документі немає жодного пункту, який міг би наблизити перемогу України.

Крім цього План перемоги Зеленського прокоментував спікер Держдепартаменту США Метью Міллер. Він поділився, що у Вашингтоні продовжують співпрацювати з Києвом щодо цього документа.

Постійний представник США при НАТО Джуліанн Сміт повідомила, що Україну не планують запрошувати до Альянсу в короткостроковій перспективі, але це може статися в майбутньому. Вона також додала, що "підходи США до обмеження на використання Україною далекобійної американської зброї залишаються незмінними".

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