У Пекіні кажуть, що ніколи не були "тими, хто створив конфлікт, ані його стороною".

У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених. Про це, відповідаючи на питання щодо війни в Україні, сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

За його словами, у питанні "української кризи" позиція Пекіна була послідовною, чіткою та прозорою.

"Існує ризик подальшого загострення та ескалації кризи, тому слід докладати зусиль для деескалації, щоб покласти край конфлікту шляхом переговорів, а не війн. У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених. Натомість має панувати мир", - підкреслив речник.

За його словами, Китай "продовжуватиме відігравати конструктивну роль із цією метою".

"Китай не є ані тим, хто створив конфлікт, ані його стороною, і ніколи не надавав жодній стороні смертельну зброю чи обладнання. Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту. Інші країни не повинні дискредитувати та критикувати нормальні відносини між Китаєм і Росією, не повинні підривати законні права Китаю та китайських компаній, а також не повинні безпідставно перекладати провину на Китай і провокувати конфронтацію між таборами", - зазначив дипломат.

Відносини Китаю з РФ - останні новини

У лютому очільник Росії Володимир Путін поговорив по телефону з Сі Цзиньпіном. Зокрема, лідер Китаю зазначив, що дві країни повинні тісно співпрацювати, щоб захистити безпеку та протистояти іноземному втручанню.

У Кремлі повідомили, що російський та китайський лідери підтвердили готовність нарощувати зовнішньополітичну координацію в рамках багатосторонніх структур.

Також УНІАН повідомляв, що Китай активно наживається на війні в Україні - зокрема, забезпечує РФ усім тим, що раніше в Росію поставляв увесь світ.

За даними The New York Times, китайський експорт до РФ настільки потужний, що минулого літа китайські будівельники побудували склади та 20-поверхові офісні вежі на кордоні.

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