За його словами, він не наказував нікого розстрілювати.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин відреагував на сенсаційні зізнання своїх найманців у воєнних злочинах. Двоє зеків-"вагнерівців" розповіли про масові вбивства мирних українців, розстріли дітей та страти полонених.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він наразі нібито не зміг повністю переглянути матеріал проекту Gulagu.net із зізнанням своїх "вагнерівців". Втім, він все одно відповів на деякі заяви.

"Щодо розстрілів дітей – звичайно ж, ніхто ніколи не розстрілює ні мирняк, ні дітей, це нікому абсолютно не потрібне. Ми туди прийшли для того, щоб урятувати їх від того режиму, під яким вони перебували", - заявив Пригожин.

Крім того, ватажок "Вагнера" прокоментував, чи зруйнує його кар'єру шокуюче розслідування журналіста Володимира Осєчкіна. За його словами, кар'єру йому ніхто не може зруйнувати, оскільки її нібито нема.

"У мене кар'єри немає, тож її знищити неможливо", - сказав Пригожин.

Зізнання "вагнерівців" - що відомо

У понеділок, 17 квітня, у проект gulagu.net опублікував відео із сенсаційними зізнаннями двох зеків-"вагнерівців" про воєнні злочини в Україні. Свідчення дали Олексій Савічев та Азамат Улдаров.

Савічев зізнався у масових вбивства українських дітей та підлітків у Бахмуті Донецької області. За його словами, під час виходу з міста розстрілювати всіх мирних, починаючи з 15 років.

Улдаров розповів про вбивство до 400 українців у підвалі дев'ятиповерхівки в Бахмуті місяць тому. Крім того, він зізнався у звірствах, які здійснював в Україні за наказом ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. За словами воєнного злочинця, він розстрілював українських дітей, зокрема пострілом в голову вбив 5-річну дівчинку.

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