Підступний противник ховається за населенням, особливість місцевості – Дніпро та велика відстань.

У Силах оборони розповіли, яка зброя потрібна підрозділам ЗСУ на південному напрямку.

Як наголосила під час брифінгу начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, треба розуміти, що поле бою в цій частині країни має певні особливості.

"Враховуючі особливість нашої зони відповідальності та лінію фронту, яка проходить річкою Дніпро, це, в першу чергу – відстань. Ми говоримо про потребу далекобійної, високоточної зброї. Тому що на тому березі ворог ховається за місцевим населенням, а ми не можемо схибити та нашкодити їм. Ми намагаємось нищити суто позиції ворога. Тому, чим більше ми будем мати далекобійної високоточної зброї, тим результативніше буде наша робота", - наголосила спікер.

Відео дня

Також вона додала, що наразі основний "головний біль", зокрема на Херсонщині – це керовані авіабомби.

"Нищити їх недоцільно. Нищити треба тих, хто їх випускає. Отже, винищувачі, протиракетна, протиповітряна зброя далекого бою - основне, що ми потребуємо", - сказала Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що українські захисники продовжують нищити потенціал російських загарбників, застосовуючи як контрбатарейну боротьбу, так й "інші форми роботи". Вона звернулась до населення з проханням дотримуватися режиму тиші, зокрема тому, що ворог мститься жителям тимчасово окупованого лівобережжя, та правобережжя, по якому завдає жорстоких ударів, щоб імітувати зупинку Сил оборони.

Зокрема, за останню добу, за словами військової, підрозділами ЗСУ на цьому напрямку знищено 18 великокаліберних російських гармат, дві реактивні системи залпового вогню, два танки, бронетранспортер та ще 14 одиниць автобронетанкової техніки, два човни тощо.

Гуменюк також прокоментувала нічну атаку, яку ворог завдав по півдню України. За її даними, при влучанні по території інфраструктурного об'єкта на Одещині суттєвих руйнувань не сталося. Водночас представниця Сил оборони півдня зазначила, що ворожі атаки можуть стати більш щільними через бажання окупантів завдати українцям як можна більше шкоди, зокрема у зимовий період.

Повітряна атака росіян на Україну 3 листопада

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував південні регіони України з застосуванням ракет і ударних дронів. Зокрема, серед кількох десятків – атака тривала майже п’ять годин – загарбники запустили й керовану ракету повітряного базування Х-59 по Кіровоградщині.

Силам української ППО вдалося збити ракету Х-59 та одинадцять безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136": по три у Кіровоградській та Миколаївській областях, два – на Одещині, по одному – на Херсонщині, у Дніпропетровській й Вінницькій областях.

Водночас сталося влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта на Одещині. За даними військових, критичних руйнувань та постраждалих немає.

Вас також можуть зацікавити новини: