На сьогодні українські сили ліквідували вже 30 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про скасування верхньої вікової межі для росіян та іноземців на укладення першого контракту про проходження служби у Збройних силах Росії.

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

Раніше перший контракт з російською армією міг бути укладений громадянами від 18 до 40 років і іноземцями від 18 до 30 років, але вікову "стелю" зняли.

Автори законопроекту аргументували це тим, що "для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння і військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці. Досвід показує, що такими вони стають до 40-45 років".

Тепер росіяни та іноземці зможуть укладати контракт на проходження військової служби і в 50-річному віці.

Як писав УНІАН, через великі втрати в боях з ЗСУ у Росії готують резервістів і знімають із запасів стару зброю.

На сьогодні українські сили ліквідували вже 30 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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