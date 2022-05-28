Загарбник просить матір йти у воєнну прокуратуру та комітет солдатських матерів, щоб його повернули додому.

Російський загарбник, який воює в Україні, обурений неможливістю звільнитися з армії та повернутися додому. Він констатує, що "друга армія світу" виявилася бутафорською.

Про це свідчить телефонна розмова, перехоплена українською розвідкою.

Росіянин розповів матері про порядки, які панують у ворожій армії. Він обурюється, що обіцяної ротації не передбачається: "Сказали взагалі до року можуть тримати! Тут звільнятися взагалі безглуздо. Он, люди пішли написали ті рапорти, в них зброю забрали, вони сидять в школі четвертий день. Їм у вуха ср*ть, які вони під*ри, зрадники батьківщини, гірше гівноїдів... Вони сидять і слухають, сподіваючись що звільняться. Але доки в Росію не вибратись, звільнитись неможливо взагалі. А як в Росію вибратися? На кордоні ФСБшники стоять. Вони кожну машину перевіряють до гвинтика. Раптом сховався якийсь утікач".

Окупант зазначив, що в нього немає ідей, як вибратися з України, та й армія разом з Росією йому теж набридли. На питання матері, а що ж робити, просить звертатись в комітет солдатських матерів, військову прокуратуру: "Кажи, я розлучаюсь, хвора жінка, у мене один син залишився, поверніть його додому!"

В кінці розмови окупант заявив, що таки буде писати відмову служити. Краще сидіти, бо це безпечніше ніж служити "цій помийці".

"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село. Проти них 500 людей сидить в бетоні. А вони 8 ідуть взагалі без жодної підтримки. Про що можна говорити? Яка армія сильна російська? Бутафорська", - заявив окупант.

Як повідомляв УНІАН, раніше "ватна" мешканка Мелітополя, яка чекала на прихід російської армії, розповідає, чому на окупованих територіях хочуть, щоб Україна їх визволила.

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