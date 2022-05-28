На території РФ тривають заходи прихованої мобілізації.

На території Воронезької області РФ триває підготовка резервістів, і росіяни продовжують знімати зі зберігання застаріле озброєння.

Про це станом на 6:00 28 травня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

"На території РФ тривають заходи прихованої мобілізації. Противник продовжує знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. На території Воронезької області триває підготовка резервістів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що командування збройних сил Російської Федерації намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів.

На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні.

Як писав УНІАН, за даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

Раніше в МВС України заявляли, що після нової спроби росіян активізувати бойові дії в Україні у президента РФ Володимира Путіна залишаться два варіанти рішень: заморожування конфлікту або відкрита мобілізація.

Росіяни призовного віку негативно ставляться до перспективи мобілізації, деякі мали сміливість назвати війну в Україні злочинною.

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