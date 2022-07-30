Їм нагадали про кримських партизанів.

В окупованому росіянами Севастополі невідомі поширили послання з погрозами для російських окупантів.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

"Російським солдатам розповіли про нерайдужні перспективи їхнього перебування на півострові, що на тлі успіхів Збройних сил України на півдні не виглядає пустослівною обіцянкою", - йдеться у повідомленні.

На листівках загарбників попереджають, що судна ніч для них вже наближається.

"Кримські партизани - неввічливі люди", - йдеться на одній з них.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму розповсюджували загрозливі листівки, адресовані російським загарбникам. Тоді невідомі пообіцяли загарбникам, що вони понесуть відповідальність за свої звірства у Бучі, Маріуполі та Ірпені.

Як повідомляв УНІАН, українські партизани постійно поширюють агітаційні матеріали на вулицях Херсона. Вони попереджають російських окупантів про небезпеку українських ночей та погрожують місцевим колаборантам, які пішли на співпрацю з загарбниками.

Крім того, партизани постійно нагадують місцевим мешканцям та окупантам про те, що незабаром Збройні сили України звільнять Херсон від ворожих військ.

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