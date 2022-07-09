На нових агітаційних матеріалах розмістили фото зрадників Херсонщини.

В Херсоні партизани продовжують поширювати агітаційні матеріали на вулицях міста.

Про це повідомляє сайт Сил Спецоперацій "Спротив".

Цього разу через розклеєні містом листівки колаборантів та зрадників попередили про "небезпеку українських ночей".

"Українська ніч настане, рашистів поховає", - йдеться в листівках.

Як зазначили в "Спротиві", такі листівки "дуже добре підсилюють емоційний стрес колаборантів після того, як деякі їх колеги вже припинили своє існування".

На нових агітаційних матеріалах розмістили фото 6 осіб, зокрема, екс-нардепа партії "Слуга народа" Олексія Ковальова, екс-мера Херсона Володимир Сальдо, якого загарбники призначили головою російської окупаційної адміністрації, зрадника Володимира Ліпандіна, який очолив "поліцію".

Нагадаємо, Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста і області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Водночас окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіян планують 11 вересня.

29 червня херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про старт підготовки до "референдуму про приєднання до Росії". Точну дату зрадник не назвав. Він переконаний, що Херсонська область прийме рішення стати частиною Росії.

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