По словам Малюка були затримані різнокаліберні ворожі агенти.

Від початку повномасштабної війни було виявлено понад 300 ворожих агентів, що готували вторгнення РФ.

Про це розповів очільник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову.

"Ворожий агент – це не завжди людина в кайданках на лаві підсудних. Якщо на певному етапі ця людина піддається тому, щоб ми її перевербували, то в подальшому через неї можемо і дезінформувати ворога, впливати і отримувати від нього якісь дані, то ми використовуємо його по іншому", - сказав він.

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Малюк стверджує, що є ті, хто отримують від 13 до 15 років позбавлення волі.

"Це в середньому такі зараз терміни дають за рішенням суду за статтю 111 - державна зрада. Були затримані, повірте, різнокаліберні ворожі агенти – від звичайних, які збирали інформацію щодо місць дислокації, до топових, таких як Медведчук", – додав він.

Затримання зрадників в Україні

26 травня Служба безпеки України викрила ще одного поплічника російських окупантів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Миколаївщини.

СБУ затримала російського агента, який передавав окупантам розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони України в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.