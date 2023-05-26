Розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об'єктах.

Служба безпеки України викрила ще одного поплічника російських окупантів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Миколаївщини.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником виявився житель обласного центру, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці на початку цього року.

Зазначається, що за вказівкою агресора він самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона об'єкти Сил оборони.

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"Передусім ворога цікавили локації українських захисників, кількість особового складу та наявне озброєння. Крім того, фігурант визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню "завантаженість" і можливе переміщення колон з боєприпасами. Розвідінформація потрібна була загарбникам для коригування повітряних ударів по українських об’єктах. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання", - мовиться в повідомленні.

За даними слідства, у поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність в одному із прокремлівських Телеграм-каналів, де писав антиукраїнські коментарі.

В спецслужбі поінформували, що під час обшуку у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передачі розвідданих агресору.

Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років тюрми. Наразі він перебуває під вартою.

Затримання зрадників в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці щодня звітують про затримання зрадників України у різних регіонах, які співпрацювали з країною-агресором.

Зокрема, нещодавно було засуджено до 10 років в'язниці жителя Полтавської області, який передавав окупантам локації Сил оборони на півдні України. У спілкуванні зі своїми знайомими з Маріуполя він "в темну" збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення.

А в Чернівцях затримали агента російської розвідки, який збирав інформацію про місця дислокації українських військових і розташування об'єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах нашої країни.

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