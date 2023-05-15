Вперше за тривалий час в Азовському морі чергує російський ракетоносій.

Станом на 11:00 понеділка, 15 травня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів. Ракетоносіїв наразі серед них немає. Про це повідомляє прес-центр командування Військово-Морських Сил ЗС України.

За даними прес-центру, в Азовському морі - два ворожі кораблі, серед яких є носій крилатих ракет "Калібр". Загальних залп становить до 8 ракет. Слід зазнчачити, що протягом тривалого часу в Азовському морі на бойовому чергуванні був лише один російський корабель без ракетного озброєння.

Крім того, відомо, що в Середземному морі зараз перебуває до п’яти ворожих кораблі, серед яких - один носій "Калібрів" з чотирма ракетами на борту.

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Ситуація в морях останнім часом - що відомо

Як повідомлялось, останні кілька днів ситуація у Чорному морі змінювалася: в акваторії перебувала різна кількість ракетоносіїв, а 14 травня ворог вдвічі збільшив їх кількість. Залп "Калібрів" сягав 25 ракет. Сили оборони повідомили про високу ракетну загрозу.

За даними ОК "Південь", активність великих десантних кораблів в морі минулого тижня могла свідчити, що окупанти вивозять речі з Севастопольських бухт до Новоросійська.

В той же час, у Азовському морі дуже довго чергував лише один корабель, але ракетоносії були відсутні.

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