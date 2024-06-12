Ними країна-агресор дистанційно мінує наші території.

Росія використовує кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5, якими дистанційно мінує нашу територію, розповіли у ДСНС України, показавши фото небезпечної зброї.

"Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких", - зазначають у ДСНС.

Як повідомляється, одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна.

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"Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають", - наголошують рятувальники.

Вони закликають бути уважними і у жодному разі не наближатися та не торкатися вибухонебезпечних предметів.

"Знешкодження ВНП — виконують тільки сапери", - зазначають у ДСНС.

На Київщині виявили фрагменти касетних боєприпасів

Як повідомляв УНІАН, на Київщині сьогодні після нічної атаки РФ виявили фрагменти касетних суббоєприпасів. Вдень мережею почала ширитись інформація, що касетні боєприпаси зі збитих ракет розкидало на півдні Київської області, тому місцевих жителів просять бути обережними та не чіпати схожі предмети. У мережі були поширені фото небезпечних предметів.

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій поліції Київщини Яна Єрмоленко, дані боєприпаси становлять загрозу життю і здоров’ю людини. Вони можуть здетонувати від найменшого руху.

Вона підкреслила, що категорично забороняється торкатися таких предметів та пересувати їх.

За інформацією поліції, фахівці наразі проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів на території області.

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