Супротивники на захоплених територіях влаштували "шоу", зазначив перший заступник голови Херсонської облради.

У п’ятницю, 23 вересня, на тимчасово захоплених росіянами українських територіях, зокрема, в Херсонській області розпочалися так звані "референдуми" за приєднання до РФ.

Херсонцям радять не відкривати двері "ходакам", котрі пропонуватимуть голосувати на "псевдореферендумі", про це повідомив в Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Сьогодні орки можуть почати ходити будинками, "наполегливо пропонуючи" проголосувати, взяти участь у так званому "референдумі". Найкращий спосіб уникнути цього - просто не відчиняти двері. У ці дні виламувати двері і вламуватись у житла вони не повинні - це буде перебір навіть для орків", - написав він.

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При цьому Соболевський наголошує: якщо окупантам вдалося зайти в житло, то не потрібно у жодному разі брати бюлетені і заповнювати їх.

"Найкращим вашим обґрунтуванням відмови буде - "я не хочу потім сидіти у в'язниці", - зазначає Соболевський.

Він наголошує, що це "шоу" ніяких юридичних наслідків ні для України, ні для міжнародної спільноти не несе, але "у тих, хто взяв участь у референдумі, можуть бути потім юридичні проблеми".

В іншому пості Соболевський показав фото дільниці, де має відбуватися голосування на так званому "референдумі", де є тільки охорона і пожартував, що там "аншлаг". "Це той випадок, коли охорони на дільниці більше, аніж охочих проголосувати", - написав він.

Незаконні "референдуми" в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України.

У США, НАТО, ОБСЄ, низці країн світу засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

22 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем та активізували роботу щодо підготовки так званого "референдуму". Зокрема, на Херсонщині окупанти намагаються отримати від місцевих жителів їхні особисті дані, там продовжується формування так званих "виборчих комісій".

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Росії обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

У місті Старобільськ Луганської області окупанти заборонили місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня.

"За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні", - повідомили у Генштабі.

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