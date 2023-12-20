В даний час інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Внаслідок нічної атаки російських окупантів по Харкову було влучання в транспортне депо.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його даними, попередньо щонайменше два прильоти були "по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів".

Він зазначив, що на місці працюють рятувальники ДСНС. "Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - повідомив мер.

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Пізніше Терехов додав, що нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. "Це суто цивільний обʼєкт", - підкреслив мер.

Крім того, за даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, близько опівночі в Криворізькому районі знищили БпЛА. Оборонці з ПвК "Схід" приземлили ворожий "шахед".

Нічна атака окупантів

Ввечері 19 грудня російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе "шахед", через що в багатьох областях оголошували повітряну тривогу. Рух ворожих дронів був зафіксований у низці областей.

При цьому вранці у Повітряних силах повідомили, що противник також завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області по Харківській області.

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