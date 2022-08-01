Моравецький зазначив, що 24 лютого опір і боротьба здавалися абсолютно безглуздими.

Україна виживе в повномасштабній загарбницькій війні, розв'язаній Кремлем, "навіть якщо Росії вдасться поглинути якусь частину території України".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Польське радіо.

"Росія не зможе знищити Україну... хто не вступає в бій, той програє на старті. Той, хто вступає в бій, дає собі шанс вижити. І це напевно урок війни проти України", - сказав прем'єр-міністр.

Глава польського уряду нагадав, що варшавські повстанці "не обирали між свободою і поневоленням, вони обирали між свободою і знищенням, тому що покора означала згоду на знищення нашого народу".

За його словами, 24 лютого опір і боротьба здавалися абсолютно безглуздими "Україна повинна була впасти через кілька днів, проти колишньої імперії їй ніхто не давав шансів", - зазначив Моравецький.

"Попри це, Україна вистоює наступні місяці. І хоча результат війни ще невідомий, я вже знаю, що Україна виживе. Український народ відродився завдяки цій війні, знайшов у собі віру, якої не мав, можливо, ніколи, знайшов у собі надію і відвагу, а найбільше довів собі, що сила волі здатна зупинити вироки історії", – підкреслив Моравецький.

Війна в Україні: свіжі дані

Станом на 1 серпня 2022 року росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, там тривають бойові дії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, дібровного, Мазанівки, Краснопілля, долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ у напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки та спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку зафіксовані обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, веселої долини, Зайцевого, вершини, Кодеми, Семигір'я та травневого. Завдав авіаційного удару неподалік Кодеми.

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