За даними журналістів, контракт на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 мільйонів євро.

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Київ просив їх ще два місяці тому.

Про це повідомляє німецька газета Welt am Sonntag.

Контракт на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 мільйонів євро. Очільники Міноборони України Олексій Резніков та Німеччини Крістіне Ламбрехт обговорювали цю угоду ще в середині липня.

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Як пише Welt am Sonntag з посиланням на джерела з українського боку, сторони обговювали питання продажу RCH-155 кілька разів, останніми тижнями Німеччина не давала жодної відповіді.

Позитивні для України новини з'явилися у п’ятницю. Тоді екс-посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що німецький уряд дав зелене світло продажу RCH-155.

"Це стане значним внеском у посилення ефективності українських військових. Сподіваюсь, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом", – сказав дипломат, додавши, що сподівається на подальшу взаємодію.

За даними газети, Україна зможе отримати САУ RCH-155 не раніше як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році.

Як повідомляє "Мілітарний", RCH-155 – це колісна самохідна артилерійська установка із гарматою L52. Заявлена дальність стрільби до 54 кілометрів високоточними снарядами V-LAP зі швидкістю дев’ять пострілів на хвилину.

Вага САУ - 39 тонн. Максимальна швидкість - 100 км/год. Максимальний пробіг на одній заправці - до 700 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, німецького канцлера Олафа Шольца критикують за зволікання у питаннях передачі Україні озброєння. На початку вересня стало відомо, що уряд Німеччини відмовився постачати Україні автомобілі Dingo, яких у Бундесверу понад 500 одиниць.

Водночас 14 вересня з'явилася інформація, що Німеччина передала Україні чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Згодом міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронеавто Dingo.

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