Президент України хотів би, щоб міжнародні партнери не влаштовували змагання амбіцій між собою і не перекладали на інших, яку допомогу і в яких кількостях дати Україні .

Президент Володимир Зеленський заявляє, що коли в Російській Федерації на озброєнні тисяча танків, то 20-50 танків, які може отримати Україна від країн Заходу, не вирішать проблему.

"Ви повинні чітко розуміти: коли проти нас російська армія, у якої тисяча танків - там просто нікому воювати, вони бояться, вони невмотивовані. Це плюс нам. Але коли у них тисяча танків, жодна країна рішенням, що вони нам дають 10 танків, 20 танків, 50 танків - не вирішує проблему", - заявив Зеленський в інтерв'ю ARD.

За його словами, вони роблять тільки одну дуже важливу річ – мотивують українських воїнів боротися за їхні ж цінності.

Відео дня

"Тому що показують, що весь світ з тобою. У мене є 10 танків – візьми все. У мене є 100 танків - візьми все. У мене є один танк – бери, я тобі його віддаю", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що хотів би почути таку відповідь від канцлера Німеччини Олафа Шольца. "Я вважаю, що не час торгівлі, а час виживання. Нам потрібно вижити. Ось про що я говорю. Я хочу почути по-партнерськи, що він скаже: так, зараз ти не готовий, але я придумав як підготувати твоїх військових - ось тренінгові місії, давай ось на цій території... я придумав. Повір мені, призидент України, адже у мене Леопарди... щоб обслуговувати їх, у вас буде маса питань. Давай зробимо ось так", - сказав Зеленський.

Президент додав, що не потрібно шукати причини, щоб не надавати танки. Також Зеленський сказав, що Україна не збирається використовувати танки на території РФ.

"Ці "Леопарди", якщо хтось переживає, не поїдуть територією РФ. Ми захищаємося. Нас не цікавить їхня земля, люди", - сказав президент.

Зеленський вважає неправильним підхід, коли кажуть: "нехай Америка зробить крок, і я зроблю", адже це не змагання амбіцій.

"А можна не "якщо" або "коли", а просто, ти можеш дати "Леопарди?" Ну, дай... У тебе є ці "Леопарди" або у вас змагання в риториці? Якщо є "Леопарди" - дай. Якщо Bradley дали американці 20 в пакеті, німці дали Marder - 20. І я був дуже вдячний і дякую. Але після заяви про танки: "мовляв ти дай, ы я дам, скільки ти дам, стільки я дам"... І моє запитання: отже, ви могли б дати Marder більше, і ви просто дали 20, тому що американці дали 20 Бредлі?" - сказав Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: