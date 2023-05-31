Норвегія має намір підтримувати Україну скільки буде потрібно.

Влада Норвегії вирішила надати Україні п'ятирічну програму військової допомоги на суму 7 млрд євро.

Про це стало відомо за результатами зустрічі прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере і генсека НАТО Єнса Столтенберга, повідомило норвезьке МЗС.

"Ми будемо підтримувати Україну скільки необхідно. В межах програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон (7 млрд євро) протягом п'яти років", - сказав прем'єр-міністр країни.

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Водночас сторони погодились, що сприяння довгостроковій співпраці між НАТО і Україною є важливою метою.

"Членство в НАТО було наріжним каменем норвезької політики безпеки з моменту заснування Альянсу в 1949 році і має вирішальне значення зараз, коли в Європі знову точиться війна", - підкреслив Стере.

Допомога Норвегії Україні

З початку війни Норвегія усіляко допомагає Україні та приймає українських біженців. Так, нещодавно стало відомо, що Норвегія виділить Україні 378 євро фінансової допомоги. З цієї суми 235 млн євро піде на гуманітарну допомогу, а 143 млн спрямують на підтримку економіки.

Також Норвегія планує навчити близько 3200 українських військових в цьому році.

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