Наші захисники продовжують наближати перемогу та відправляють де пекла все більше рашистів / фото Міноборони України

Українські військові ліквідували майже 36 тисяч російських окупантів. Наші захисники продовжують наближати перемогу та відправляють до пекла все більше рашистів.

Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 35 тис. 970 осіб, зокрема за добу було знищено 100 окупантів.

Крім того, противник втратив:

  • 1 тис. 584 танків (2 за минулу добу),
  • 3 тис. 744 бойові броньовані машини (7 за добу),
  • 801 артилерійську систему (1 за добу),
  • 246 реактивних систем залпового вогню,
  • 105 засобів ППО,
  • 217 літаків,
  • 187 гелікоптерів (1 за добу),
  • 654 безпілотників оперативно-тактичного рівня (1 за добу),
  • 144 крилаті ракети,
  • 15 кораблів/катерів,
  • 2 тис. 618 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4 за добу),
  • 64 одиниці спецтехніки (3 за добу).

Зазначається, що найбільших втрат за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ і сказав, від чого воно залежить.

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