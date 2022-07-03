Українські військові ліквідували майже 36 тисяч російських окупантів. Наші захисники продовжують наближати перемогу та відправляють до пекла все більше рашистів.
Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 35 тис. 970 осіб, зокрема за добу було знищено 100 окупантів.
Крім того, противник втратив:
- 1 тис. 584 танків (2 за минулу добу),
- 3 тис. 744 бойові броньовані машини (7 за добу),
- 801 артилерійську систему (1 за добу),
- 246 реактивних систем залпового вогню,
- 105 засобів ППО,
- 217 літаків,
- 187 гелікоптерів (1 за добу),
- 654 безпілотників оперативно-тактичного рівня (1 за добу),
- 144 крилаті ракети,
- 15 кораблів/катерів,
- 2 тис. 618 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4 за добу),
- 64 одиниці спецтехніки (3 за добу).
Зазначається, що найбільших втрат за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ і сказав, від чого воно залежить.
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