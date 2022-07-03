Найбільших втрат за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Українські військові ліквідували майже 36 тисяч російських окупантів. Наші захисники продовжують наближати перемогу та відправляють до пекла все більше рашистів.

Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 35 тис. 970 осіб, зокрема за добу було знищено 100 окупантів.

Крім того, противник втратив:

1 тис. 584 танків (2 за минулу добу),

3 тис. 744 бойові броньовані машини (7 за добу),

801 артилерійську систему (1 за добу),

246 реактивних систем залпового вогню,

105 засобів ППО,

217 літаків,

187 гелікоптерів (1 за добу),

654 безпілотників оперативно-тактичного рівня (1 за добу),

144 крилаті ракети,

15 кораблів/катерів,

2 тис. 618 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4 за добу),

64 одиниці спецтехніки (3 за добу).

Зазначається, що найбільших втрат за добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУ і сказав, від чого воно залежить.

Вас також можуть зацікавити новини: