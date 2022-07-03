Попередньо, внаслідок цих ударів серед цивільних постраждалих немає.

Зранку окупанти завдали удару по одному з об’єктів критичної інфраструктури Харкова.

Про це йдеться у зведенні Харківської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Харків: о 4-й ранку окупанти завдали удару по одному з об’єктів критичної інфраструктури міста. Попередньо — серед цивільних постраждалих немає", - йдеться у зведенні.

Також сьогодні зранку боєприпас влучив у приватне домоволодіння, пожежі не було, однак у будинку та школі, яка поруч, вибиті вікна.

Внаслідок цього постраждала 54-річна власниця будинку, її ушпиталили.

"По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони. Протягом доби — 4 поранених: Харків - 1, Чугуївський район - 2, Харківський район - 1", - зазначили в ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну російські війська продовжують обстрілювати Харків з метою терору проти місцевого населення. Удари наносяться як з окупованих територій України, так і з Росії.

При цьому Росія може спробувати ще раз піти у наступ на Харків, оскільки регіон і обласний центр є принциповою метою для окупаційних військ. Проте наразі підстав для евакуації з міста нема.

У свою чергу очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти б'ють з території Російської Федерації.

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