У нашій державі знищили ще чотири танки супротивника, зазначили в Міноборони.

Збройні сили України зупинили наступ російських окупантів та відкинули супротивника на Слов'янському напрямку.

Відбито сім ворожих атак, знищено, зокрема, вісім бойових броньованих машин та три авто, розповів спікер українського Міноборони Олександр Мотузяник.

"Армія Росії наступала у напрямах Великої Комишувахи, Вернопілля, Дібровного, Долини та Богородичного. Загалом ЗСУ успішно відбили сім російських атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи…", - зазначив речник.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав дії своїх сил "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" громадян нашої держави.

Спочатку вороги скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували і житло мирних людей, було багато жертв та постраждалих. Пізніше окупанти спробували наступати на сході нашої країни.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 6 червня на нашій землі знищили приблизно 31 тис. 250 окупантів та, в тому числі 1 тис. 386 танків.

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