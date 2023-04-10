В Авдіївці ще залишаються близько 1800 людей, зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації.

Росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни, але у місті все ще залишаються 1,8 тис мешканців.

Про це у Telegram зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він повідомив, що сьогодні, 10 квітня, місто зазнало чергового авіаудару. "Знищено ще одну багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей - усі вони щодня ризикують власним життям", - підкреслив Кириленко.

Він наголосив, що усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти - допомогу з евакуацією надасть ОВА.

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Ситуація в Авдіївці - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в 21 населеному пункті Донеччини було оголошено примусову евакуацію дітей. За даними ОВА, на той момент там проживало 126 дітей.

8 квітня поліція Донецької області повідомила, що в Авдіївці поліцейські розшукують дітей, яких батьки переховують від примусової евакуації.

9 квітня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в Авдіївці все ще залишаються двоє дітей, за минулий тиждень вдалося вивезти шістьох дітей.

За його словами, в Авдіївці деякі батьки ховають дітей від евакуації. Наразі відомо, що у місті залишається хлопчина 17-ти років та дитина дошкільного віку, яких переховують батьки.

Барабаш нагадав, що рішення про примусову евакуацію дітей з Авдіївки прийнято на всіх рівнях державних органів і діє з суботи, 8 квітня.

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