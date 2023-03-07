На кількох напрямках ворог намагається прорвати оборони українських воїнів, зазначили у Генштабі.

Сили оборони України відбили черговий штурм окупантів в районах Бахмута і низки інших населених пунктів на Донбасі.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у своєму новому зведенні. Зазначається, що основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російські загарбники продовжують безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

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Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Також повідомляється, що поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів двох населених пунктів у Чернігівській області; п’ятьох - на Сумщині та 10 - у Харківській області.

Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник намагається прорвати оборону українських військ. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. Здійснили артилерійські обстріли районів ряду населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецьких областях.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут", - повідомили у Генштабі.

Разом з тим на Авдіївському та Шахтарському напрямках супротивник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Обстрілів зазнали райони 30 населених пунктів.

Також повідомляється, що протягом доби окупанти завдали по території України 19 авіаційних та один ракетний удар, а також здійснив п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі застерегли, що загроза ворожих ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Ситуація на фронтах в Україні - це варто знати

Вранці 7 березня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що вороги зосередили основні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на таких напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Лиманському та Куп'янському. Українські воїни відбили понад 140 атак з боку супротивника.

На Донбасі вже давно точаться запеклі бої. Місто Бахмут стало справжньою фортецею наших воїнів. Вороги зазнають величезних втрат. Втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 154 830 окупантів.

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