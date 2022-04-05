Масштаб руйнувань в Чернігівської області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць і не два".
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Вчора відновили ми та запустили цей маршрут (сполучення між Черніговом і Києвом - УНІАН)... Ми зробимо ще кілька альтернативних маршрутів, адже дуже великий трафік, і Чернігів і села навколо потребують гуманітарної допомоги", - зазначив він.
Чаус розповів, що на сьогодні люди можуть вільно виїжджати.
"Мало того, ми поки не встановлювали обмеження на в'їзд, але я вже звертався до жителів Чернігівської області та Чернігова окремо - не поспішайте повертатися, адже Чернігів ресурсно обмежений: посічені електрокабелі, відсутнє електропостачання. Зараз ще не треба повертатися додому, давайте трохи ми наведемо лад в місті та містах поруч, і потім будемо повертатися", - сказав голова ОВА.
За його словами, масштаб руйнувань в Чернігівській області досить великий, переважно це житлові будинки.
"Але не забуваємо, що ще є інфраструктура, комунікації, мережі. І ось зараз будемо проводити обстеження, і потім можна буде визначатися з якимось часом. Але це довгий час, ми розуміємо, що це не Місяць і не два, щоб відновити все, що було зруйноване ворогом", - розповів Чаус.
Він додав, що зараз найнебезпечніші ділянки в області - це ті, де стояли окупанти та після себе все замінували.
Глава ОВА повідомив, що зараз інженери проводять розмінування доріг і сполучень як біля Чернігова, так і в інших містах області.
"Дуже багато населених пунктів зруйновані, переважно це населені пункти поблизу Чернігова, там, де ворог жив у наших будинках, а наші люди були в підвалах, яких катували, вбивали", - сказав він.
Чаус підкреслив, що в населених пунктах Ніжинського та Прилуцького районів зараз ситуація критична.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- З перших днів вторгнення в Чернігові та області точаться запеклі бої.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.
- За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- За підрахунками "Укравтодору", станом на 3 квітня всього в Україні через війну було зруйновано 23 тис.км доріг зі 170 тисяч (13%). Також зруйновано 273 Мости. Загальна сума збитку, заподіяного інфраструктурі, - 874 млрд грн.