На це виділено 150 мільйонів гривень.

На Чернігівщині починають відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Завершилися всі процедури перерахування коштів, затвердження кошторисів у міністерстві і на цьому тижні, сподіваюся навіть сьогодні, обласна адміністрація спільно з балансоутримувачами, підрядниками розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки. Без цих об'єктів дуже важко жити в місті Чернігів", - зазначив він.

За його словами, вже на сьогодні 150 мільйонів гривень виділено і знаходяться на казначейських рахунках області.

"З них частина перерахована УКБ і сьогодні розпочнуться роботи", - анонсував голова ОВА.

Також Чаус сповістив, що після відновлення критичної інфраструктури почнеться робота з житловим фондом.

Крім цього, в постраждалих від окупантів районах області вводитимуть спеціальну економічну зону, аби заохочувати бізнес повертатися та відновлюватися.

Як писав УНІАН, на Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Для людей, які втратили житло, планують звести модульні будинки.

Раніше Чаус зауважував, що масштаб руйнувань в Чернігівської області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць і не два".

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