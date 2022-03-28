Ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через через одноіменну річку.

На Сіверському напрямку російські окупанти знищили кілька мостів та продовжують блокувати Чернігів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Так, за його словами, на Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу центрального воєнного округу наступальних дій не проводив.

"Ворог проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневого ураження. Противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури", - зазначив речник.

Вас також можуть зацікавити новини:

За словами Мотузяника, на цьому напрямку ворог зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

"Здійснює оборону раніше захоплених рубежів та проводить інженерне обладнання позицій. За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов. Крім того, російськими окупантами знищені мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин", - повідомив речник.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові в останні дні погіршилась гуманітарна ситуація через відсутність можливості доставити до міста продукти та іншу допомогу.