Найбільше жертв серед мирних жителів у середу було у Торецьку, зазначили у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації.

За минулу добу - упродовж середи, 6 липня, окупанти вбили на Донеччині 7 мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Telegram-каналі.

"За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення",- повідомив він.

Кириленко додав, що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на українську територію. Вороги, зокрема, в Донецькій області обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури. За даними української сторони, лише в Маріуполі через окупантів загинули понад 20 тисяч осіб.

Павло Кириленко повідомляв, що упродовж 5 липня в Донецькій області через супротивників загинули 5 осіб, найбільше жертв було в Авдіївці 2 особи.

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