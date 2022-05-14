Супротивник обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Упродовж минулої доби, 13 травня, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зокрема, ворог вдарив по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Залізне, Лиман, Слов’янськ, Святогірськ, Сіверськ, Вугледар, Мар’їнка, Іллінка, Новолуганське, Ярова, Бахмутське, Богородичне.

Руйнувань зазнав 61 цивільний об’єкт - житлові будинки, промислові та аграрні підприємства, залізниця.

Згідно з повідомленням, окупанти обстрілювали мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Зазначається, що воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів, зокрема, Донецької області. Ворогові вдалося заблокувати Маріуполь. За даними української сторони, у місті вже загинули понад 20 тисяч осіб.

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