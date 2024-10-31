Унаслідок ворожого удару по багатоповерховому будинку в Харкові загинула одна особа, а понад 30 - постраждали, уточнив очільник Харківської ОВА.

У Харкові внаслідок удару, який російські окупанти завдали по житловій багатоповерхівці, загинув хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років.

Під завалами знаходиться підліток - хлопець, якому 15 років, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Чиновник додав, що рятувальна операція продовжується.

За його словами, пошуки ускладнюються тим, що конструкції ураженого ворогом будинку серйозно пошкоджені, та є загроза обвалу.

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Синєгубов також повідомив, що знайдені фрагменти тіла належать жертві, яку вже попередньо ідентифікували:

"На цю хвилину (7:43 четверга, 31 жовтня, - Ред.) одна людина загинула. 34 отримали поранення".

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Росіяни вже багато разів били по Харкову з різного озброєння, є багато руйнувань, постраждалих та жертв. Зокрема, увечері 30 жовтня ворог завдав удару по житловій багатоповерхівці, повідомлялося про загибель 11-річного хлопчика.

Унаслідок удару по будинку було зруйновано кілька поверхів, на 3, 5, 9 поверхах були пожежі. У ДСНС повідомили, що є 29 постраждалих, і вдалося врятувати три особи.

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