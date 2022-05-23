Українські воїни відбили ворожий наступ на село Довгеньке в Ізюмському районі Харківської області, окупанти зазнали втрат і відступили.
Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє Генштаб Збройних сил України.
"Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів, ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку супротивник, за підтримки артилерії, вів бойові дії в районі Олександропілля, але зазнав втрат і відступив.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби на Донбасу захисники нашої країни відбили 11 ворожих атак, і супротивник втратив багато техніки, зокрема, шість танків.
З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну (розпочалося 24 лютого) станом на 22 травня в українській державі вже ліквідували близько 29 тис. 050 ворогів та 1 285 ворожих танків.
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