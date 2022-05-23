За добу на частині сходу України супротивник втратив десять одиниць бойової бронетехніки, зазначили у Генштабі нашої армії.

Українські захисники відбили 11 ворожих атак на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один безпілотник типу "Орлан-10" та ворожий літак Су-25. Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися на територію України.

Супротивник спочатку закидав бомбами військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні населені пункти, в тому числі на Донбасі.

Пізніше окупанти пішли у наступ на частині сходу нашої держави.

Захисники України давали гідну відсіч ворогові. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 22 травня в нашій країні ліквідували близько 29 тис. 050 супротивників, 1 285 ворожих танків, 3 тис. 141 бойову броньовану машину, 204 літаки, 470 безпілотників та 107 крилатих ракет.

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