Кількість жертв росіян у Харківській області збільшилася / фото поліція Донецької області

Поліція вилучила тіла двох жителів Ізюмського району Харківської області, які загинули внаслідок бомбардування, здійсненого російськими загарбниками.

Про це повідомляє поліція Харківської області у соціальній мережі Facebook. Зокрема, муміфіковані рештки невстановлених цивільних знайшли біля ферми на території села. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили тіла, які направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації та встановлення причини смерті.

"Попередньо, жителі села Сулигівка Ізюмського району померли весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ", - йдеться у повідомленні.

Відео дня
Кількість жертв росіян у Харківській області збільшилася / фото facebook.com/police.kharkov

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Ситуація в Харківській області під час війни з Росією - сьогодні це варто знати

Вороги багато разів обстрілювали регіон, є руйнування, жертви та постраждалі. 

На початку серпня минулого року керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що на території регіону, а також у Харкові жертвами російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення РФ стали понад 1 тисяча цивільних осіб, у тому числі 50 дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: