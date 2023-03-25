В одному із сіл біля ферми знайшли муміфіковані рештки нестановлених мирних жителів.

Поліція вилучила тіла двох жителів Ізюмського району Харківської області, які загинули внаслідок бомбардування, здійсненого російськими загарбниками.

Про це повідомляє поліція Харківської області у соціальній мережі Facebook. Зокрема, муміфіковані рештки невстановлених цивільних знайшли біля ферми на території села. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили тіла, які направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації та встановлення причини смерті.

"Попередньо, жителі села Сулигівка Ізюмського району померли весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ", - йдеться у повідомленні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Ситуація в Харківській області під час війни з Росією - сьогодні це варто знати

Вороги багато разів обстрілювали регіон, є руйнування, жертви та постраждалі.

На початку серпня минулого року керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що на території регіону, а також у Харкові жертвами російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення РФ стали понад 1 тисяча цивільних осіб, у тому числі 50 дітей.

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