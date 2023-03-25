Поліція вилучила тіла двох жителів Ізюмського району Харківської області, які загинули внаслідок бомбардування, здійсненого російськими загарбниками.
Про це повідомляє поліція Харківської області у соціальній мережі Facebook. Зокрема, муміфіковані рештки невстановлених цивільних знайшли біля ферми на території села. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили тіла, які направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації та встановлення причини смерті.
"Попередньо, жителі села Сулигівка Ізюмського району померли весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.
Ситуація в Харківській області під час війни з Росією - сьогодні це варто знати
Вороги багато разів обстрілювали регіон, є руйнування, жертви та постраждалі.
На початку серпня минулого року керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що на території регіону, а також у Харкові жертвами російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення РФ стали понад 1 тисяча цивільних осіб, у тому числі 50 дітей.