Це завадить ворогові тероризувати правобережжя обстрілами.

Сили оборони України на Херсонщині прагнуть відігнати російську армію хоча б за 20 кілометрів від лівого берега Дніпра.

Це дозволить зменшити обстріли звільненої правобережної території Херсонської області, зазначила в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Наша робота по системах залпового вогню, мінометах та артилерійських установках російської армії має свій результат, але поки що ми не можемо гарантувати абсолютної безпеки", - сказала Наталія Гуменюк.

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За її словами, українські військові постійно нищать вогневі позиції росіян, втім окупанти нерідко розгортають нові - просто серед будинків місцевих мешканців.

Ситуація на звільненій території Херсонської області

В листопаді 2022 року українські захисники вибили окупантів з Херсона та всієї правобережної частини Херсонської области. З того часу ворог не прининяє терор проти населення деокупованих територій. Регулярних обстрілів зазнають Херсон та інші міста, ворог завдає руйнувань та вбиває мирне населення.

Крім того, окупанти намагаються висадити ДРГ на правобережжі. Прес-офіцер тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук повідомляв, що ворог робить це для терору та демонстрації військової присутності.

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