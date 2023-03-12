За добу, 11 березня, російські окупанти 29 разів атакували Херсонщину, випустивши по мирних населених пунктах області 156 снарядів.

Сьогодні зранку, 12 березня, російські війська обстріляли житловий сектор у Білозерівці Херсонської області.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, внаслідок обстрілу одна дівчина дістала поранення. "Їй оперативно було надано медичну допомогу. Дякую лікарям за їхню роботу", - додав чиновник.

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Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, за добу, 11 березня, російські окупанти 29 разів атакували Херсонську область, випустивши по мирних населених пунктах області 156 снарядів. Ворог обстрілюва область з різних видів озброєння - мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Зокрема, армія РФ тричі обстріляла житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в територію комунального підприємства, приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок обстрілів троє людей загинуло, ще трьох - було поранено.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 12 авіаційних і 5 ракетних ударів по Україні. Один з обстрілів із РСЗВ був завданий по об'єкту цивільної інфраструктури міста Херсон.

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