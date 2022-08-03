Існує колосальний тиск на директорів шкіл, зазначив перший заступник голови Херсонської облради.

На захопленій частині Херсонської області російські окупанти продовжують терор щодо освітян.

У вівторок, 2 вересня, супротивники викрали директора Гаврилівської школи Каланчацької громади Тетяну Ткаченко, повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевські.

За його даними, на території регіону з боку противника на директорів шкіл здійснюється колосальний тиск, оскільки переважна більшість наших вчителів не хочуть співпрацювати з окупантами і перебудовувати роботу навчальних закладів під російську програму.

"Орки продовжать терор щодо освітян Херсонщини. Саме так вони бачать підготовку до нового навчального року. З'явилася інформація, що вчора ввечері окупанти викрали директора Гаврилівської школи Каланчацької громади Ткаченко Тетяну Степанівну...", - поділився чиновник.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися на українську територію без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Вороги змогли взяти під контроль частину Херсонської області. Противники не раз викрадали чиновників і активістів.

На захопленій території вороги хочуть відновити роботу навчальних закладів за своєю програмою. Також окупанти готують псевдореферендум, щоб легітимізувати "входження" південної частини України до складу Росії.

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