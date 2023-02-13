Супротивники тиснуть на найбільш незахищену верству населення, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти в Херсонській області примушують пенсіонерів отримувати російські паспорти, погрожуючи не видавати їм пенсії.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Наголошується, що ворог не припиняє тероризувати жителів тимчасово зайнятих ним територій області.

"Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства - пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - йдеться у зведенні.

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Ситуація в Херсонській області - зараз це треба знати

Вороги контролюють лівобережну частину Херсонської області. Генштаб ЗСУ повідомляв, що супротивник намагається провести паспортизацію місцевого населення і навіть обіцяє гроші тим людям, які погодяться отримати громадянство РФ.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що на окупованій території катують українців, а у будинки місцевих мешканців заселяють російських загарбників.

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