Черг на зміну громадянства на тимчасово загарбаній території немає.

У Залізному Порту, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини, загарбники намагаються залучити мешканців до отримання російського паспорту за допомогою винагороди.

"У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення.

Зважаючи на те, що черги бажаючих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Щоб оформити цю процедуру до Залізного Порту перевезли паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань.

Окрім цього Генеральний штаб повідомляє про вимкнення мобільного Інтернету для операторів "Фенікс" та "МТС" на тимчасово окупованих територіях з 11 лютого. Це робиться з метою обмеження для громадян доступу до інформації.

Дії росіян щодо місцевих мешканців окупованих територій України

На Херсонщині загарбники займаються депортацією через те, що українці в умовах окупації допомагають ЗСУ. Окрім цього росіяни розгорнули примусову кампанію залучення дітей до кадетських корпусів.

Також рашисти виселяють людей із домівок на Запоріжжі.

Водійські посвідчення на окупованих територіях загарбники вимагають отримувати за російськими стандартами.

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